Испания

Нидерландский центрбек планирует летом сменить клуб.

Защитник Маттейс де Лигт недоволен своим положением в Ювентусе и намерен покинуть клуб по окончании сезона.

Нидерландский центрбек рассматривает вариант с переходом в Барселону, которая уже хотела подписать его в 2019 году. Как сообщает издание Sport, 22-летний игрок поручил своему агенту Мино Райоле провести переговоры с каталонским клубом относительно возможного трансфера.

Действующий контракт де Лигта с Ювентусом рассчитан до 2024 года, а его клаусула составляет 150 млн евро.

В текущем сезоне де Лигт провел 8 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает Романьоли в качестве замены де Лигту.