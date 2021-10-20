Англия

Футболист Арсенала прокомментировал свое последнее выступление в рамках АПЛ.

Полузащитник лондонского Арсенала Альберт Самби Локонга прокомментировал свое выступление в матче против Кристал Пэлас (2:2).

Футболист осознает, что допустил результативную ошибку по ходу встречи.

"Хочу выйти на поле как можно скорее, ведь я допустил ошибку в последнем матче. Когда ты совершаешь ошибки — ты чувствуешь внутренний голод, ведь сразу появляется желание все исправить. Мне не терпится вновь выйти на поле и доказать, что это была случайность",- заявил бельгийский хавбек Арсенала.

Напомним, Локонга совершил "обрезку" в простом эпизоде, после чего в ходе контратаки на ворота "канониров" Бентеке сравнял счет в матче.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал — Кристал Пэлас (2:2).