Англия

Следите за ключевыми событиями поединка английской Премьер-лиги вместе с Football.ua.

В поединке девятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем стадионе Олд Траффорд примет Ливерпуль.

Удастся ли подопечным Оле-Гуннара Солскьяера по результатам предстоящей игры приблизиться к "красным", от которых они отстают уже на четыре очка в турнирной таблице? Об этом станет известно по итогам центрального матча тура.

В прошлом сезоне команды по разу сыграли вничью и обменялись победами. В целом история их противостояний насчитывает уже 208 матчей, из которых 82 выиграли "Красные дьяволы", а 68 — "красные".

Следить за ключевыми событиями поединка Манчестер Юнайтед — Ливерпуль вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна в воскресенье, 24 октября в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Юргена Клоппа.