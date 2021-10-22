Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на центральный матч чемпионата Англии.

В 9 туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед на своем поле примет Ливерпуль.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Юргена Клоппа, оценивая потенциальный успех Ливерпуля коэффициентом 2.28.

Верным поклонникам "красных дьяволов" предлагается поставить на победу своей команды с коэффициентом 3.05.

Ничья в матче Манчестер Юнайтед — Ливерпуль оценивается коэффициентом 3.70.

Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество мячей, забитых одной из команд. Так, на индивидуальный тотал Манчестер Юнайтед больше 2 предлагается поставить с коэффициентом 3.70.

Матч состоится в воскресение, 24 октября в 18:30 по киевскому времени.

На Footbal.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.