Французский полузащитник пробыл на поле 15 минут.
Поль Погба, getty images
24 октября 2021, 19:59
Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии принимает на своем поле Ливерпуль и проигрывает 0:5 к 60 минуте.
К проблемы "красных дьяволов" добавилась численное меньшинство — Поль Погба получил удаление за грубый фол против Наби Кейта.
Примечательно, что французский полузащитник появился на поле лишь в перерыве, в итоге проведя в игре лишь 15 минут.
Главный арбитр встречи сперва показал Погба желтую карточку, но принял окончательное решение после просмотра VAR.
Кейта не смог продолжить матч и покинул поле на носилках.
Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль начался в 18:30. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.