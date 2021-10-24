Англия

Французский полузащитник пробыл на поле 15 минут.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии принимает на своем поле Ливерпуль и проигрывает 0:5 к 60 минуте.

К проблемы "красных дьяволов" добавилась численное меньшинство — Поль Погба получил удаление за грубый фол против Наби Кейта.

Примечательно, что французский полузащитник появился на поле лишь в перерыве, в итоге проведя в игре лишь 15 минут.

Главный арбитр встречи сперва показал Погба желтую карточку, но принял окончательное решение после просмотра VAR.

Кейта не смог продолжить матч и покинул поле на носилках.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль начался в 18:30. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.