Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка восьмого тура АПЛ, в котором сыграют Лестер и Манчестер Юнайтед.

Субботняя программа восьмого тура английской Премьер-лиги продолжится противостоянием между Лестером и Манчестер Юнайтед.

В стартовом составе "лис" все сильнейшие, в том числе дуэт форвардов Джейми Варди и Ихеаначо, поддерживать которых будет Джеймс Мэддисон.

У "красных дьяволов" на острие атаки сыграет Криштиану Роналду, которого будут поддерживать Мэйсон Гринвуд, Бруно Фернандеш и Джейдон Санчо. Также отметим, что в запас попал вернувшийся после травмы Маркус Рашфорд.

Лестер: Шмейхель — Амарти, Эванс, Сеюнджю — Перейра, Тилеманс, Сумаре, Кастань — Мэддисон — Ихеаначо, Варди.

Запасные: Барнс, Бертранд, Вестергорд, Дака, Лукман, Олбрайтон, Перес, Уорд, Чоудхери.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Санчо — Роналду

Матч Лестер — Манчестер Юнайтед начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за

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Запасные: Байи, Ван де Бек, Далот, Лингард, Мактоминей, Мата, Рашфорд, Теллес, Хендерсон.