Англия

Египтянин непосредственно поучаствовал в разгроме Манчестер Юнайтед.

В центральном поединке девятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел разгромное поражение от Ливерпуля, пропустив в свои ворота пять безответных мячей.

Одним из главных героев встречи стал вингер мерсисайдцев Мохамед Салах, который оформил в данном противостоянии хет-трик.

Интересно, что египтянин стал первым футболистом в истории Ливерпуля, которому удалось забить три гола в ворота Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

В текущем сезоне Мо Салах провел девять поединков в рамках АПЛ, в которых ему удалось забить десять мячей и отдать пять ассистов. На данный момент египетский вингер возглавляет гонку бомбардиров в английском первенстве.

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