Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вест Хэм — Тоттенхэм, getty images
24 октября 2021, 21:59
В рамках девятого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм принимал на своем поле Тоттенхэм.
Победителя данного противостояния определил единственный гол в исполнении Майкла Антонио на 72-й минуте, который принес в актив "молотобойцев" три очка.
Обзор матча:
Вест Хэм — Тоттенхэм 1:0
Гол: Антонио, 72
Вест Хэм: Фабиански, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 85), Боуэн (Доусон, 90).
Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон (Хиль, 84), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 90), Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 84), Скипп, Кейн.
Предупреждения: Соучек, Огбонна — Ромеро.