В рамках девятого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм принимал на своем поле Тоттенхэм.

Победителя данного противостояния определил единственный гол в исполнении Майкла Антонио на 72-й минуте, который принес в актив "молотобойцев" три очка.

Обзор матча:


Вест Хэм — Тоттенхэм 1:0
Гол: Антонио, 72

Вест Хэм: Фабиански, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 85), Боуэн (Доусон, 90).

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон (Хиль, 84), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 90), Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 84), Скипп, Кейн.

Предупреждения: Соучек, Огбонна — Ромеро.