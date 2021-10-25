Англия

Наставник Тоттенхэма прокомментировал поражение своей команды в матче Премьер-Лиги.

Главный тренер Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение своей команды в матче против Вест Хэма (0:1).

Португальский наставник считает, что его команды проиграла незаслуженно.

"По правде говоря, мы были лучшей командой на поле. Мы контролировали игру и создавали моменты. Вест Хэм — хорошая команда, но они лишь контратаковали, а мы вели игру и показывали интересный футбол.

Нужно было быть более агрессивными в атаке, не хватало последнего паса. Нам нужно работать над характером и улучшить командную игру — это мое мнение и оно не зависит от турнирного положения команды", — приводит слова Эшпириту Санту Sky Sports.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Вест Хэм — Тоттенхэм (1:0).