Англия 25 октября 2021, 09:51 Роналду: Винить некого — мы в ответе за результат Форвард Манчестер Юнайтед прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче АПЛ. криштиану роналду, getty images 25 октября 2021, 09:51 Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду прокомментировал унизительное поражение от Ливерпуля на своем поле (0:5). "Иногда мы получаем не тот результат, на который рассчитываем. Мы в ответе за это — винить в поражении больше некого. Наши фанаты вновь потрясли нас своей поддержкой. Они определенно заслуживают большего, мы должны исправиться", — написал Роналду в своем Instagram после матча. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль (0:5). Люди Криштиану Роналду Команды Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте