Англия

Форвард Манчестер Юнайтед прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче АПЛ.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду прокомментировал унизительное поражение от Ливерпуля на своем поле (0:5).

"Иногда мы получаем не тот результат, на который рассчитываем. Мы в ответе за это — винить в поражении больше некого. Наши фанаты вновь потрясли нас своей поддержкой. Они определенно заслуживают большего, мы должны исправиться", — написал Роналду в своем Instagram после матча.

На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль (0:5).