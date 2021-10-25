Англия

Немецкий футболист продолжает быть востребованным на трансферном рынке.

Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер заинтересовал ряд топ-клубов Европы.

По словам Джанлуки Ди Марцио, в услугах футболиста заинтересованы ПСЖ, Тоттенхэм, Ювентус и Манчестер Сити. Ранее футболист отклонил новое предложение Челси, посчитав его неуважительным.

"Сложно представить, что он подпишет новый контракт с Челси. Он перейдет в один из этих клубов", — приводит слова журналиста Wettfreunde. По информации источника, футболист выбирает между этими клубами не по спортивному принципу, а по финансовому.

Ранее Рюдигер прокомментировал слухи об интересе Баварии к его персоне.