Футболист рассказал о своем будущем.
Антонио Рюдигер, Getty Images
06 октября 2021, 01:27
Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер может покинуть клуб по окончанию контракта.
Вокруг футболиста ходят много слухов. Интерес к нему приписывают мадридскому Реалу, Баварии и другим футбольным гигантам.
Футболист прокомментировал факт, что Бавария не прочь его подписать.
"Мое будущее? Я чувствую себя хорошо в Челси, где я нахожусь сейчас, так чтовсе идет своим чередом.
Интерес со стороны Баварии вызывает у меня честь. Именно это показывает, что в последнее время я кое-что сделал правильно", — цитирует Рюдигера Фабрицио Романо.
Отметим, что контракт немецкого центрбека с Челси заканчивается летом 2022 года и клуб уже начал поиски нового защитника на его место.
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