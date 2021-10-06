Германия

Футболист рассказал о своем будущем.

Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер может покинуть клуб по окончанию контракта.

Вокруг футболиста ходят много слухов. Интерес к нему приписывают мадридскому Реалу, Баварии и другим футбольным гигантам.

Футболист прокомментировал факт, что Бавария не прочь его подписать.

"Мое будущее? Я чувствую себя хорошо в Челси, где я нахожусь сейчас, так чтовсе идет своим чередом.

Интерес со стороны Баварии вызывает у меня честь. Именно это показывает, что в последнее время я кое-что сделал правильно", — цитирует Рюдигера Фабрицио Романо.

Отметим, что контракт немецкого центрбека с Челси заканчивается летом 2022 года и клуб уже начал поиски нового защитника на его место.

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