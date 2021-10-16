Немец недоволен размером предложенной зарплаты.
Антонио Рюдигер, Getty Images
16 октября 2021, 13:47
Защитник Антонио Рюдигер не может договориться об условиях нового контракта с Челси.
Как сообщает портал Sport1.de, немецкий центрбек и его агент посчитали неуважительным первое предложение лондонского клуба.
Рюдигер доволен своим положением в Челси и хотел бы продолжить выступлениям в составе лондонцев. В данный момент защитник получает 6,5 млн евро в год, но намерен зарабатывать не менее 10 миллионов.
Представители 28-летнего игрока хотели бы решить вопрос продления до конца года.
Действующий контракт Рюдигера с Челси рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне защитник провел 10 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом.