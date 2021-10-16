Англия

Немец недоволен размером предложенной зарплаты.

Защитник Антонио Рюдигер не может договориться об условиях нового контракта с Челси.

Как сообщает портал Sport1.de, немецкий центрбек и его агент посчитали неуважительным первое предложение лондонского клуба.

Рюдигер доволен своим положением в Челси и хотел бы продолжить выступлениям в составе лондонцев. В данный момент защитник получает 6,5 млн евро в год, но намерен зарабатывать не менее 10 миллионов.

Представители 28-летнего игрока хотели бы решить вопрос продления до конца года.

Действующий контракт Рюдигера с Челси рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне защитник провел 10 поединков в футболке "синих", отличившись одним голом.