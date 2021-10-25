Французский тренер не готов тренировать "красных дьяволов".
Зинедин Зидан, getty images
25 октября 2021, 18:28
Манчестер Юнайтед после серии неудачных результатов рассматривает вариант с назначением нового главного тренера.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, один из кандидатов на пост, Зинедин Зидан, не заинтересован в работе в стане "красных дьяволов".
Французский тренер после увольнения из Реала в конце прошлого сезона находится без клуба.
Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед связывался с Зинедином Зиданом по рекомендации Криштиану Роналду.