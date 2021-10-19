Англия

Клуб уже общается с французским специалистом.

Манчестер Юнайтед заинтересован в приглашении экс-тренера Реала Зинедина Зидана.

Руководство "красных дьяволов" связалось с французским специалистом по рекомендации форварда клуба Криштиану Роналду. Об этом сообщает El Chiringuito.

Известно, что специалисту донесли, что он может возглавить клуб в ноябре, когда запланирована пауза на матчи сборных.

Если Оле-Гуннар Солскьяер не изменит результаты команды в ближайших турах он будет уволен с поста главного тренера.

Что касается Зидана то он после увольнения из Реала по окончанию прошлого сезона находится без клуба.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.