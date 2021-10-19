Клуб уже общается с французским специалистом.
Зинедин Зидан, Getty Images
19 октября 2021, 18:09
Манчестер Юнайтед заинтересован в приглашении экс-тренера Реала Зинедина Зидана.
Руководство "красных дьяволов" связалось с французским специалистом по рекомендации форварда клуба Криштиану Роналду. Об этом сообщает El Chiringuito.
Известно, что специалисту донесли, что он может возглавить клуб в ноябре, когда запланирована пауза на матчи сборных.
Если Оле-Гуннар Солскьяер не изменит результаты команды в ближайших турах он будет уволен с поста главного тренера.
Что касается Зидана то он после увольнения из Реала по окончанию прошлого сезона находится без клуба.
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