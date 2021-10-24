Испания

Француз мечтает повторить достижение своих кумиров детства.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема поделился мнением о предстоящей церемонии вручения Золотого мяча накануне встречи с Барселоной.

"Выиграть Золотой мяч? Это было бы исполнением моей детской мечты. Конечно, я мечтал об этом в детстве.

Мои кумиры, Роналдо и Зидан, перешли в Реал Мадрид и выиграли Золотой мяч. Я об этом думаю постоянно. Сейчас я не далек от награды", – рассказал Бензема в комментарии Eurosport.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 11 поединков в футболке "сливочных", забив 11 голов и совершив 8 ассистов.

Матч Барселона – Реал состоится на Камп-Ноу в воскресенье, 24 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.