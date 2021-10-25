Египтянин хочет получать очень солидную сумму.
Мохамед Салах, getty images
25 октября 2021, 19:33
Ливерпуль не оставляет попыток договориться с Мохамедом Салахом о новом контракте.
Как сообщает издание Football Insider, футболист выдвинул серьезные требования по заработной плате — египтянин хочет получать 500 тысяч фунтов в неделю.
Источник утверждает, что Ливерпуль обеспокоен тем, что интерес к футболисту проявляет мадридский Реал.
Контракт Мохамеда Салаха с мерсисайдцами истекает летом 2023 года. Он не против завершить карьеру в стане "красных", но хочет быть самым высокооплачиваемым игроком.
Напомним, что ранее Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром АПЛ среди футболистов африканского континента.