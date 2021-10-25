Англия

Футболист обошел легенду Челси Дидье Дрогба.

Нападающий Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром Английской Премьер-Лиги среди всех африканских футболистов.

Ливерпуль разгромил в гостях Манчестер Юнайтед 5:0, а сам египетский футболист оформил хет-трик.

Таким образом, Салах не только стал первым футболистом "скаузеров", который смог забить три мяча на Олд Траффорд, но и стал лучшим африканским голеадором АПЛ. На счету Фараона 106 точных ударов, что на 2 гола больше, чем у другой легенды Английской Премьер-Лиги — Дидье Дрогба.

1 гол Салах забил выступая за лондонский Челси, а вот остальные 105 пришлись как раз на выступления в составе команды Юргена Клоппа.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль (0:5) на Football.ua.