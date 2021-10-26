Англия

Наставник Челси похвалил своего подопечного.

Главный тренер Челси Томас Тухель оценил игру своего подопечного Адреаса Кристенсена.

Немецкий специалист выразил восхищение прогрессом футболиста за последние годы.

"Он очень силен, надежен, но не достиг своего предела. В его возрасте есть куда расти. Он может стать нашим основным защитником на долгие годы, я надеюсь на это, ведь он выпускник академии. У нас есть примеры, как можно стать легендой клуба играя в защите.

Он нашел свое место. Он очень умный и спокойный защитник, который не боится принимать решений и может пойти в жесткий стык, если того потребует ситуация. Мы счастливы, что он до сих пор с нами", — сказал Тухель в интервью Guardian.

Контракт датского футболиста с Челси истекает летом 2022 года.

Кристенсен выражал свое желание остаться в лондонском клубе однако, на данном этапе переговоры зашли в тупик.