Наставник Челси похвалил своего подопечного.
томас тухель и андреас кристенсен, guardian
26 октября 2021, 08:20
Главный тренер Челси Томас Тухель оценил игру своего подопечного Адреаса Кристенсена.
Немецкий специалист выразил восхищение прогрессом футболиста за последние годы.
"Он очень силен, надежен, но не достиг своего предела. В его возрасте есть куда расти. Он может стать нашим основным защитником на долгие годы, я надеюсь на это, ведь он выпускник академии. У нас есть примеры, как можно стать легендой клуба играя в защите.
Он нашел свое место. Он очень умный и спокойный защитник, который не боится принимать решений и может пойти в жесткий стык, если того потребует ситуация. Мы счастливы, что он до сих пор с нами", — сказал Тухель в интервью Guardian.
Контракт датского футболиста с Челси истекает летом 2022 года.
Кристенсен выражал свое желание остаться в лондонском клубе однако, на данном этапе переговоры зашли в тупик.