Англия

Бельгийский вингер может вернуться в чемпионат Англии.

Ньюкасл после приобретения новыми владельцами из Саудовской Аравии стал куда более серьезным игроком на трансферном рынке.

Как сообщает издание El Chiringuito, "сороки" нацелились на вингера мадридского Реала Эдена Азара.

В текущем сезоне бельгийский футболист провел восемь поединков на клубном уровне, отметившись результативной передачей.

Напомним, что Паулу Фонсека готов принять предложение Ньюкасла, если совет директоров даст "зеленый свет".