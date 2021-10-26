Ньюкасл после приобретения новыми владельцами из Саудовской Аравии стал куда более серьезным игроком на трансферном рынке.

Как сообщает издание El Chiringuito, "сороки" нацелились на вингера мадридского Реала Эдена Азара.

В текущем сезоне бельгийский футболист провел восемь поединков на клубном уровне, отметившись результативной передачей.

Напомним, что Паулу Фонсека готов принять предложение Ньюкасла, если совет директоров даст "зеленый свет".