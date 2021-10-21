Испания

Игроки "сливочных" восстановились после повреждений.

Полузащитник Эден Азар и защитник Дани Карвахаль восстановились после травм и готовы вернуться на поле, сообщает издание Marca.

Футболисты вернулись к тренировкам Реала и вместе с командой готовились ко встрече с Барселоной. Бельгиец и испанец пока не готовы начать Эль-Класико с первых минут, но ожидается, что они смогут занять место на скамейке запасных.

В лазарете "сливочных" пока находится нападающий Карим Бензема, который получил небольшой ушиб, но он должен восстановиться к поединку.

Матч Барселона – Реал в 10-м туре Примеры состоится на Камп-Ноу в воскресенье, 24 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.