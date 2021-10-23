Испания

Мадридский клуб огласил список игроков на предстоящий матч.

В рамках центрально матча 10 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостях встретится против каталонской Барселоны.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти определился с заявкой на игру. В нее вошли 23 футболиста.

Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Вальехо, Алаба, Начо, Марсело, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Камавинга, Бланко, Асенсио, Азар.

Форварды: Бензема, Винисиус, Родриго, Мариано

Отдельно отметим отсутствие по непонятным причинам форварда Луки Йовича. Иско, Гарет Бэйл и Дани Себальос восстанавливаются после травм.

Матч Барселона – Реал состоится на Камп-Ноу в воскресенье, 24 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.