Англия

Голкипер Челси прокомментировал поединок Кубка лиги.

Голкипер лондонского Челси Кепа Аррисабалага прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Кубка английской лиги, после победы над Саутгемптоном (1:1, 4:3 по пен.).

Испанец рассказал о сложностях в игре против команды Ральфа Хазенхюттля.

"Мы готовы к зимнему периоды, у нас очень хорошие возможности ротации состава. Игра была очень сложной с самого ее начала. У нас были проблемы с переходом на половину поля соперников, Саутгемптон применил высокий прессинг — нам ничего не оставалось, как играть через длинный пас.

Это была действительно сложная игра. С первого раунда Кубка лиги мы встречаемся с представителями Премьер-Лиги, с ними не бывает просто. Мы ожидали чего-то подобного.

Теперь у нас есть время сконцентрировать свое внимание на других турнирах. Будем готовиться к Премьер-Лиге и Лиге чемпионов, чтобы выступить наилучшим образом", — заявил Кепа официальному сайту Челси.

Напомним, следующий поединок Челси проведет в субботу, 30 октября против Ньюкасла.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.