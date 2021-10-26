Англия

Челси Томаса Тухеля лишь в серии послематчевых пенальти одолел Саутгемптон в 4-м раунде Кубка английской лиги.

Томас Тухель после после победы над Норвичем в АПЛ (7:0) дал отдохнуть сразу нескольким игрокам. Так, на скамейке запасных оказались Тиаго Силва, Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Антонио Рюдигер. Ральф Хазенхюттль и его Саутгемптон также вышел в несколько экспериментальной формации. Матч Кубка английской лиги — хороший шанс для игроков, которые не являются завсегдатаями стартового состава.

Старт матча это обилие борьбы, нарушений правил и перехватов, а также и потерь мяча. Челси был несколько предметней в атаке. Где-то после углового неплохо головой пробьет Сауль, где-то Хаверц вырвется на ударную позицию и проверит не заснул ли Форстер в воротах. В общем, Челси выглядел острее, однако действительно голевых моментов не было у обеих команд. Саутгемптон пытался быстро переходить с мячом из обороны в атаку, и в несколько передач доставлять мяч уже к подступам штрафной. Правда, гости не уж то и беспокоили Кепу в первом тайме.

Все так и шло к "нулям" на Стэмфорд Бридж после первого тайма, если бы не удачный розыгрыш углового в эндшпиле первого тайма. Хаким Зийеш навесил от углового флажка, а Кай Хаверц кивком головы отправил мяч в дальний угол — 1:0.

После перерыва обе команды устроили убойные 15 минут. Сперва, на 47-й минуте , Саутгемптон сравнял счет — Уокер-Питерс ворвался в штрафную площадь под острым углом и мощно пробил в ближний угол, мяч застрял между ног у Кепы, а Че Адамс удачно сыграл на добивание — 1:1.

До минуты 65, пока тренеры не успокоили игру заменами, команды отвечали атакой на атаку. Хаверц, Баркли или Сауль могли огорчить Форстера во второй раз. У Саутгемптона отвечал Адам Армстронг своими дальними ударами. Однажды Кепа в классном прыжке взял обводной удар нападающего Саутгемптона.

Уже в добавленное арбитром время Кепа дважды спас Челси — голкипер в эффектных прыжках отразил удары защитников Саутгемптона, которые поочередно пробивали головой после розыгрышей угловых. Все дошло к серии пенальти, где игроки Челси были точнее.

Сперва Тео Уолкотт и Мэйсон Маунт синхронно не забили свои удары. А после Смолбоун зарядил мяч на трибуны мощным ударом — видимо перенервничал молодой парень. Челси уже не упустил победу и реализовал оставшихся два удара. Победный — на счету Риса Джеймса. Таким образом, лондонцы выбили Саутгемптон из розыгрыша Кубка лиги.

Челси — Саутгемптон 1:1 (4:3 по пенальти)

Голы: Хаверц, 45 — Адамс, 47.

Челси: Кэпа — Хадсон-Одои, Джеймс, Чалоба, Сарр, Алонсо — Баркли (Чилвелл, 66), Ковачич, Сауль — Хавертц, Зиеш (Маунт, 66).

Саутгемптон: Форстер — Валери, Лянко, Салису, Уокер-Питерс — Диалло (Ромеу, 78), С. Армстронг (Смолбоул, 78), Телла (Уолкот, 66), Дженепо (Ливраменто, 82)— Адамс (Лонг, 66), А. Армстронг.

Предупреждения: Диалло, Дженепо, Форстер.