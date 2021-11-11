Англия

Football.ua рассказывает, почему звезда "шпор" так редко помогает команде.

Возможно, Деле Алли просто неудачник, но похоже, что Нуну Эшпириту Санту, которого не так давно уволили, пришел к тому же выводу, что и Жозе Моуринью, и решил, что этому Тоттенхэму лучше без него. У Алли возникли настоящие проблемы.

Он сыграл 90 минут в матче против Витесса в Лиге конференций. Тогда Тоттенхэм уступил своему сопернику. В следующем матче против Вест Хэма в АПЛ он остался на скамейке запасных и на поле так и не вышел. Возможность вновь проявить себя проходит мимо него.

Статистические данные Алли прошлых годов хорошо известны — они потрясающие. Его влияние на игру Тоттенхэма в Премьер-лиге после перехода из МК Донс было определяющим, и цифры подчеркивают это. Алли занимает шестое место в списке игроков, которые забили больше всего голов в Премьер-лиге до своего 22-летия, опередив Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку и Рахима Стерлинга. Фрэнку Лэмпарду было 26, когда он забил свой 50-й гол в соревнованиях. Алли было всего 23 года.

"Я думал, что это молодой Рой Кин. Когда я впервые начал работать с ним в сборной Англии, его игра была великолепна", — сказал Гэри Невилл в эфире Sky Sports, размышляя о талантах Алли.

"Агрессивный, бокс-ту-бокс, мог забить гол, был по футбольному наглым, мог отбирать мяч, отдавать пас, казалось, он обладал всеми качествами, которые вы хотели бы получить от футболиста".

Ему предрекали новые и новые рекорды, футбольное долголетие. Но прошло три года с тех пор, когда у него состоялся разговор с Невиллом. В ходе него Гарри попросил Алли вновь обрести то чувство голода к игре, забитым голам и титулам.

Что пошло не так, остается только догадываться. Алли много времени проводит со своей возлюбленной, а его страсть — компьютерные игры. Рой Кин говорил о том, что его отвлекают внефутбольные дела. Алли забыл, что сделало его таким качественным игроком в первую очередь. На самом деле цифры больше не выглядят так впечатляюще, как раньше.

Когда он забил 22 гола во всех соревнованиях в сезоне-2016/17, он установил планку, ниже которой не должен был упасть. Однако последние четыре сезона в Лондоне он не блистал, хотя сезон-2017/18 провел на уровне. Его последний гол не с пенальти в Премьер-лиге был в ворота Норвича в январе прошлого года. После он отметился взятиями ворот в играх против Вулверхэмптона и Бернли с 11-метровых.

Алли может сказать, что ему не дают шансов. После того, как Моуринью раскритиковал его в прошлом сезоне, он выпустил его на поле только один раз в матче Премьер-лиги. Но тренер "шпор" Ледли Кинг объяснил эту ситуацию несколько иначе.

"Если бы вы спросили Деле, в чем его проблема, он бы сказал, что все это связано с его отношением к делу", — сказал Кинг Sky Sports. "Он уехал летом, много работал, и он хотел вернуться лучшей версией себя, но это оказалось сделать очень сложно".

Увольнение Жозе и назначение Нуну дало шанс начать все заново, и Алли не пропустил ни минуты в первых пяти играх сезона Премьер-лиги. Но он был заменен в перерыве с Арсеналом в то время, когда у "шпор" продолжалась самая настоящая черная полоса. Они пропустили к тому моменту уже девять мячей, и не забивали соперникам.

В защиту Алли, несмотря на все разговоры об отсутствии желания, можно сказать, что он на самом деле сделал больше черновой работы, чем любой игрок Тоттенхэма в каждом из этих первых пяти матчей сезона. Возможно, интенсивность уже не та, что была раньше, но статистика показывает, что он движется по полю, а не стоит на одном месте и ждет мяча. Таким грешат некоторые футболисты Тоттенхэма.

Проблема, по мнению тех, кто работал с ним, таких как Невилл и Кинг, состоит в том, что его просят выполнять свою работу не в тех областях поля, где у него это лучше всего получается. Алли никогда не был лучшим распасовщиком, никогда не обладал длинным пасом через все поле. Это не его сила.

"Он должен вернуться к тому, что делал раньше", — говорит Невилл. "Он должен упростить свою игру. Он был инстинктивным игроком, который понимал, что его работа заключалась в том, чтобы попадать в штрафную при каждой атаке, прибегать в штрафную из глубины, мимо Харри Кейна".

"Сейчас он в основном участвует в развитии атак, думая, что он подходит для этого, но это совсем не так. Он не Тьяго или Жоржиньо. Не вмешивайся в развитие атак, Деле. Он должен забыть об этом и включатся в игру в финальной трети".

Снижается и результативность Алли. Он меньше бьет по воротам, создает меньше моментов и меньше касается мяча в штрафной площади соперника. В 25 лет его игра идет в неправильном направлении.

Разумеется, когда его попросили взять на себя роль восьмерки в последнее время, это, конечно, не помогло. Возможно, осознавая свою репутацию прагматичного тренера, Нуну попытался найти способ сыграть с Алли и Танги Ндомбеле вместе с одним опорным полузащитником.

Это не сработало, потому что Тоттенхэм остался без прочной базы и без дополнительных возможностей для игры. По-прежнему сохраняется ощущение, сформулированное Кингом, что Алли нужно использовать выше.

"Я лично считаю, что его лучшая роль — десятка, в которой он может атаковать в штрафной. Мы знаем, что у него есть энергия и голевое чутье, в этом его сила, и именно здесь мы хотим его видеть. Мы должны найти позицию, которая подходит ему и позволяет извлечь из него максимум пользы", — сказал Кинг.

Тем не менее, в матче против Витесса Алли выполнял роль десятки. Гарри Винкс и Джовани Ло Чельсо играли глубже него. Но он сыграл неубедительно: много лишних касаний мяча, неубедительный прессинг в отсутствие владения мячом и слишком мало голевых моментов.

Это было печальное зрелище и мало что могло убедить кого-либо в Тоттенхэме, что Алли достоин игры в основе. Пока он остался на скамейке запасных в матче против Вест Хэма, перспективы мрачные. Кажущаяся безнадежной надежда на то, что однажды он сможет вернуться к лучшей форме, еще больше ослабевает.

Как мы видим, после прихода на пост наставника Антонио Конте, ничего не поменялось. Алли все так же остается на скамейке запасных, хотя поспешно делать выводы, ведь Антонио только начал свой путь в Тоттенхэме. Будем надеяться на то, что футболист докажет новому тренеру свою профпригодность.

Источник: Sky Sports

Перевод: Богдан Бондаренко