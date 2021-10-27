Англия

Бывший защитник Манчестер Юнайтед прокомментировал последние результаты команды.

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поделился мнением об игре "красных дьяволов" в последних матчах.

Фердинанд считает, что у команды проблемы с самоопределением на футбольном поле.

"Я проходил через это, когда мы проигрывали Манчестер Сити 1:6, но у нас была идентичность. Нам это позволяло восстановиться за пару недель. В этом проблема в современном Манчестер Юнайтед — у них нет идентичности, они безликие.

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Смотришь игру команды и задаешься вопросом кто же это на поле. Верно ли тренер дает установку игрокам, слышат ли они ее. Команда сейчас выглядит как группа незнакомых людей", — приводит слова Фердинанда Independent.

Последнее время в различных СМИ появлялась информация о скоро отставке главного тренера команды Оле-Гуннара Солскьяера.

Тем не менее, по последней информации, боссы Манчестер Юнайтед не намерены расставаться с норвежским специалистом.