Англия

Норвежец рассчитывает остаться на Олд Траффорд, несмотря на поражение от Ливерпуля (0:5).

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер может остаться на своей должности, несмотря на неудачные результаты своей команды. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что руководство "красных дьяволов" уже вышло на контакт с Антонио Конте после поражения от Ливерпуля (0:5) в последнем туре АПЛ.

Однако по информации Sky Sports, клуб не контактировал с итальянским специалистом и ожидается, что норвежский специалист продолжит работу в ближайшее время и постарается переломить ситуацию в лучшую сторону.

В ближайших матчах МЮ сыграет против Тоттенхэма (30 октября) и Манчестер Сити (6 ноября) в АПЛ, а между этими играми будет встреча Лиги чемпионов против Аталанты (2 ноября).

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