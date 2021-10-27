Англия

Немецкий специалист может продолжить работу в английском клубе.

Люсьен Фавр может в ближайшее время стать новым главным тренером Ньюкасла, сообщает издание Sport Bild.

"Сороки" находятся в поисках нового тренера после увольнения Стива Брюса и готовы назначить немецкого специалиста. На данный момент именно Фавр считается фаворитом на вакантную должность в английском клубе.

Фавр находится без работы с декабря 2020 года, когда он покинул дортмундскую Боруссию. Ранее 63-летний специалист также работал во главе Серветта, Цюриха, Герты, Боруссии М и Ниццы.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл согласовал контракт с Паулу Фонсекой.