Англия

"Красные дьяволы" смирились с потерей хавбека.

Манчестер Юнайтед готов расстаться с полузащитником Полем Погба бесплатно по истечению его контракта, сообщает ESPN.

Контракт французского хавбека с МЮ истекает летом 2022 года, а договориться о продлении клубу не удалось.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" не считает эту ситуацию катастрофической и рассматривало ее при подписании договора с футболистом летом 2016-го. Также клуб не будет предпринимать попутку продать 28-летнего игрока в январе, поскольку считает, что он может принести пользу в последние полгода контракта.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляют ПСЖ, Ювентус и Реал Мадрид.

В текущем сезоне Погба провел 12 поединков в футболке Юнайтед, отличившись семью ассистами.