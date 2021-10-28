Англия

Швейцарский полузащитник может перебраться в АПЛ.

Арсенал рассматривает возможные варианты усиления средней линии в ближайшие трансферные окна.

Как сообщает авторитетное издание Sportbild, "канониры" нацелились на полузащитника Боруссии М Денниса Закарию.

В текущем сезоне Закария сыграл восемь матчей на клубном уровне, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что Рома попытается заключить предварительное соглашение с Закарией в январе.