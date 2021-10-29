Англия

Футболист подбил итоги матча и рассказал о проблемах клуба.

Защитник и капитан Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр прокомментировал разгромное поражение от Ливерпуля в рамках АПЛ (0:5).

"Это было тяжело, это поражение всех разочаровало. Когда вы оглядываетесь на результат и игру, то понимаете, что это было ужасно. Плохая неделя для клуба и футболистов.

Это один из самых худших матчей для всех игроков МЮ за их карьеру. Идешь домой, а в голове крутятся мысли: "А если бы я сделал то или это по-другому".

Если честно, я пошел домой и просто посмотрел на себя, обдумал то, что я могу сделать лучше, и взял на себя всю ответственность".

"Мои выступления были недостаточно хорошими, и я хочу вернуться к той форме, которую показывал до травмы в последних двух сезонах.

Да, мы подвели Солскьяера и весь клуб. Но в субботу у нас большая игра, и нам нужно отдать все силы и убедиться, что мы даем фанатам то, чем можно гордиться. Мы точно знаем, что подвели их на этой неделе", — сказал Магуар.

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