Англия

Группа футболистов МЮ верят в тренера.

После разгромного поражения от Ливерпуля в рамках АПЛ в СМИ появились слухи о возможном уходе Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера.

Несмотря на горечь от поражения, некоторые футболисты МЮ выразили наставнику свою поддержку и доверие.

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Они отправили ему письма со словами поддержки и позвонили вице-президенту клуба Эду Вудворду для того, чтобы объяснить, что на поражение повлияли плохие кондиции футболистов.

Руководство Манчестер Юнайтед было удивлено такой позицией игроков и, в то же время, довольно, что у Солскьяера есть поддержка от команды.

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