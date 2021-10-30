Англия

Оба французских футболиста восстановились после повреждений.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка десятого тура чемпионата Англии на выезде сыграет против Тоттенхэма.

Защитник Рафаэль Варан и нападающий Антони Мартиаль восстановились после повреждений и смогут сыграть. Об рассказал Оле-Гуннар Солскьяер на пресс-конференции.

Отметим, что соотечественник Варан и Мартиаля Поль Погба пропустит данный матч из-за дисквалификации.

Напомним, что матча Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед состоится завтра, 30 октября, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.