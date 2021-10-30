Англия

Наставник Тоттенхэма прокомментировал предстоящую игру против Манчестер Юнайтед.

В десятом туре английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм на своем поле будет принимать Манчестер Юнайтед в центральном поединке британского футбольного уик-энда.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед. Накануне

Накануне ответственного поединка главный тренер "шпор" Нуну Эшпириту Санту рассказал о том, в каком состоянии находятся некоторые футболисты из его команды.

"В конце концов, мы хотим, чтобы все игроки были вовлечены и преданы общему делу, поэтому Деле Алли и Гарри Уинкс оставались в стороне от подготовки команды к кубковой игре посреди недели.

Приверженность в этом деле очень важна. Когда вы преданы делу, вы лучше понимаете какие-то решения. Вы более терпеливы и продолжаете делать то, что должны. Сосредотачиваетесь на своей задаче день ото дня.

Я бы хотел, чтобы все игроки были одинаково преданы нашему общему делу. Было бы абсурдно говорить, что это реальность, потому что у игроков есть свои собственные ожидания.

Алли и Уинкс должны приложить все свои усилия для того, чтобы снова вернуться в состав с начала следующей недели, чтобы изменить мое мнение на счет их игры. Вот как это работает.

В этой индустрии — это то, что и должен делать игрок. К сожалению, подобное происходит не всегда", — резюмировал португальский специалист.

Напомним, что матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед состоится 30 ноября, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.