Англия

Английский клуб хочет подписать хавбека Реала.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает El Nacional.

Английский клуб занят усилением состава после прихода новых владельцев и хотел бы заполучить центрального хавбека, вокруг которого планирует строить новую команду. "Сороки" готовы заплатить за немецкого футболиста около 30 миллионов евро.

Действующий контракт Крооса с Реалом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 5 поединков в футболке "сливочных", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в подписании Крооса также заинтересован Манчестер Сити.