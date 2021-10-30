Английский клуб хочет подписать хавбека Реала.
Тони Кроос, Getty Images
30 октября 2021, 10:06
Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает El Nacional.
Английский клуб занят усилением состава после прихода новых владельцев и хотел бы заполучить центрального хавбека, вокруг которого планирует строить новую команду. "Сороки" готовы заплатить за немецкого футболиста около 30 миллионов евро.
Действующий контракт Крооса с Реалом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 5 поединков в футболке "сливочных", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что в подписании Крооса также заинтересован Манчестер Сити.