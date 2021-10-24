Англия

Немецкий полузащитник может перебраться в АПЛ.

Манчестер Сити продолжает работу на трансферном рынке с целью усиления состава в ближайшее время.

Как сообщает издание El Nacional, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в подписании Тони Крооса.

Контракт немецкого полузащитника с Реалом действителен до лета 2023 года.

Тони Кроос лишь недавно восстановился после повреждения и провел всего лишь три игры в текущем сезоне.

Напомним, что ранее 31-летний футболист принял решение завершить карьеру в национальной сборной Германии.