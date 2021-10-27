Англия

"Сороки" хотят подписать немецкого хавбека.

Полузащитник Байера Флориан Вирц попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание Bild.

Английский клуб следит за выступлениями юного хавбека и попытается перехватить его у европейских топ-клубов. Предполагается, что стоимость немца может возрасти до 100 миллионов евро, что не составит проблем для новых владельцев Ньюкасла.

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Вирц присоединился к Байеру в январе 2020-го из академии Кельна. В текущем сезоне 18-летний игрок провел 11 поединков в футболке "фармацевтов", отличившись шестью голами и шестью ассистами.

В активе атакующего полузащитника также имеется 4 матча в составе сборной Германии.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в приобретении полузащитника мадридского Реала Эдена Азара.