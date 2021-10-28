Англия

Бельгийский вингер может вернуться в АПЛ.

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает ESPN.

По информации источника, руководство "сливочных" предложило услуги 30-летнего бельгийца двум клубам АПЛ — Челси и Ньюкаслу. Как отреагировали клубы — пока неизвестно.

Напомним, Азар выступал за лондонский клуб с 2012 по 2019 год, после чего перешел в Реал. За это время он провел 352 матча, в которых забил 110 голов и отдал 92 ассиста.

В нынешнем сезоне Азар провел 10 поединков, в которых отдал один ассист.

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