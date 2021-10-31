Англия

Лондонский клуб проявляет интерес к двум португальцам.

Тоттенхэм готов расстаться с главным тренером Нуну Эшпириту Санту и занялся поиском возможной замены для него.

Как сообщает издание The Independent, приоритетными вариантами у руководства лондонского клуба являются бывший тренер Ромы Паулу Фонсека и нынешний наставник Порту Сержиу Консейсау.

Фонсека мог возглавить Тоттенхэм прошлым летом, но "шпоры" решили остановиться на кандидатуре Санту. Переговоры с экс-тренером Шахтера также ведет Ньюкасл, но пока они не договорились о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также рассматривает кандидатуру Антонио Конте.