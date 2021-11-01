Англия

"Шпоры" согласовывают последние детали с итальянским специалистом.

Экс-тренер Интера Антонио Конте близок к назначению на пост нового главного тренера Тоттенхэма, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Тоттенхэм объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту и занялся поисками замены для него. Приоритетным вариантом у руководства лондонского клуба является Конте, переговоры с которым находятся на финальной стадии.

Ожидается, что сегодня итальянский специалист прибудет в Лондон для завершения переговоров и подписания соглашения.

Ранее сообщалось, что Конте потребовал у Тоттенхэма трехлетний контракт с зарплатой в 15 млн евро за сезон.