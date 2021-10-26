В тренерском кресле "красных дьяволов" может оказаться итальянский специалист.
Антонио Конте, Getty Images
26 октября 2021, 11:21
Итальянский специалист Антонио Конте может возглавить Манчестер Юнайтед, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, Конте является первым кандидатом на тренерское кресло в стане "красных дьяволов", если руководство примет решение отправить в отставку Оле-Гуннара Солскьяера.
При этом отмечается, что Конте хочет иметь контракт на три года.
После девяти туров МЮ набрал 14 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, а в последнем туре команда Солскьяера разгромно уступила Ливерпулю со счетом 0:5.
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