Специалист не понял решения быстрого увольнения португальца.
Нуну и Моуриньо, getty images
03 ноября 2021, 19:49
Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал приход в Тоттенхэм Антонио Конте.
"Я думаю, что Конте – хороший тренер. Но Нуну Санту – очень хороший тренер, еще лучше.
Он делал фантастическую работу в Вулверхэмптоне на протяжении четырех или пяти лет, а не год иди несколько месяцев".
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"Сейчас у Тоттенхэма появился очень хороший тренер, но он был у них и при Нуну", — заявил Моуриньо.
Напомним, Нуну возглавил лондонский клуб минувшим летом, после работы в Вулверхэмптоне.