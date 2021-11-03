Англия

Специалист не понял решения быстрого увольнения португальца.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал приход в Тоттенхэм Антонио Конте.

"Я думаю, что Конте – хороший тренер. Но Нуну Санту – очень хороший тренер, еще лучше.

Он делал фантастическую работу в Вулверхэмптоне на протяжении четырех или пяти лет, а не год иди несколько месяцев".

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"Сейчас у Тоттенхэма появился очень хороший тренер, но он был у них и при Нуну", — заявил Моуриньо.

Напомним, Нуну возглавил лондонский клуб минувшим летом, после работы в Вулверхэмптоне.