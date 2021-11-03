Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги продолжает радовать болельщиков яркими противостояниями, которые порой могут поразить своей сенсационностью и стать предметами всевозможных дискуссий.

В минувшем туре АПЛ Арсенал разобрался с Лестером, Ливерпуль оступился в матче с Брайтоном и позволил Челси единолично возглавить турнирную таблицу, Патрик Виейра со своим Кристал Пэлас нанес поражение Хосепу Гвардиолу и его Манчестер Сити, а Манчестер Юнайтед разгромил Тоттенхэм, что стоило работы для Нуну Эшпириту Санту.

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события и не только, которые происходили в десятом туре чемпионата Англии сезона-2021/22

Арсенал продолжает побеждать

В прошлом туре Арсенал продолжил свою успешную серию. На этот раз подопечные Микеля Артета уверенно одолели Лестер Сити на Кинг Пауэр Стэдиум, при этом к игре "канониров" вряд ли могут быть какие-либо вопросы или претензии. Еще в первой половине встречи игроки Арсенала забили два относительно быстрых мяча в доминирующей манере — именно то, чего все ждут от "нового проекта", о котором так часто говорил в своих интервью Артета.

Да, стоит признать, что после того, как счет стал 2:0, игроки клуба из Северного Лондона стали менее активно действовать в атаке, и кто-то уж точно назовет такое поведение со стороны "канониров" словом "подсели". Однако лично мне трудно согласиться с подобным утверждением, ведь когда команда имеет комфортное преимущество в счете, тогда какой смысл вообще аналогичным образом сломя голову бежать в атаку? Тут стоит отдать Артете должное, что он перестроился после двух забитых мячей, оставляя немного свободного пространства и возможностей Лестеру для маневра в атакующей фазе.

Отдельного внимания, конечно, заслуживает игра голкипера Арсенала Аарона Рамсдейла, который стал настоящей звездой после своего эффектного сейва удара Джеймса Мэддисона со штрафного в первом тайме. Даже Петер Шмайхель, сын которого, напомним, стоял в тот день на воротах Лестера, заявил, что не видел ничего лучше за последние годы.

Откровенно говоря, удар Мэддисона выдался далеко не самым трудным, из-за чего сейв Рамсдейла уж слишком переоценивают, пусть он и выдался действительно эффектным. Другое дело — это само поведение голкипера Арсенала во время матча, который не боялся отвечать на оскорбительный чанты фанатов "лис" с улыбкой на лице, просто кайфовал от происходящего на поле, демонстрировал надежную игру и завоевал любовь фанатов своей невероятной харизмой. Понятия не имею, каким образом Бернд Лено может вернуть себе "первый номер" в Арсенале.

Лестер — Арсенал 0:2

Голы: Магальяйнс, 5, Смит-Роу, 18



Лестер: Шмайхель — Амарти (Лукман, 46), Эванс, Сеюнджю — Кастань, Тилеманс, Сумаре, Томас — Мэддисон (Дака, 71) — Ихеаначо (Барнс, 46), Варди.



Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Магальяйнс, Тавареш — Сака (Пепе, 84), Партей, Локонга, Смит-Роу (Колашинац, 89) — Ляказетт (Эдегор, 58) — Обамеянг.



Предупреждения: Эванс, Варди.

Ливерпуль оступился, но у команды Юргена Клоппа все хорошо

Поединок Ливерпуля против Брайтона можно смело назвать лучшим в минувшем туре, где обе команду показали симпатичную комбинационную игру, которую от них все и ждали. Но прежде чем перейти непосредственно к самому матчу, но нельзя вновь не высказать недовольство составленным расписанием матчей в десятом туре. Ливерпуль, Манчестер Сити и Челси играли в одно время, при чем подобное происходит уже второй раз за сезон...

Что касается самого противостояния, то первый тайм я бы полностью записал в актив Ливерпуля, который на правах хозяина поля больше комбинировал и проводил времени в атаке, но превратить это в ощутимое преимущество и разницу на табло не позволили неуступчивые "чайки" — Мвепу буквально перед перерывом ответил на голы Садио Мане и Джордана Хендерсона, тем самым сократив отставание Брайтона.

Судя по всему, то ли вынужденная замена Наби Кейта в первом тайме, то ли "гол в раздевалку" как будто подкосил команду Юргена Клоппа и, наоборот, помог коллективу Грэма Поттера воспрянуть духом. Во втором тайме команды поменялись ролями, и Брайтон перехватил инициативу. Ливерпуль же был непохож на себя, в то время как гости создавали один шанс за другим у ворот Алиссона, что привело к голу Леандро Троссарда и равенству на табло.

Более того, "чайки" неоднократно могли вырвать победу в этом матче, но постоянно подопечным Грэма Поттера чего-то не хватало в завершающей стадии, тогда как в финальном отрезке противостояния Ливерпуль ничего не смог получить из устроенного штурма у ворот Роберта Санчеса. Да, команда Юргена Клоппа из-за этой ничьей уступила лидерство Челси, но и "чайки", напомним, не являются проходным соперником, и сейчас они пытаются зацепиться за еврокубковую зону, пусть даже задача такая вряд ли ставится.

Ливерпуль — Брайтон 2:2

Голы: Хендерсон, 5, Мане, 24 - Мвепу, 41, Троссар, 65.

Ливерпуль: Алиссон - Александр-Арнольд - Конате, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 18), Джонс (Минамино,87) — Салах, Фирмино (Жота,78), Мане. Брайтон: Санчес — Велтман, Даффи, Данк, Кукурелья — Модер (Лэмпти,66), Лаллана (Гросс,77), Биссума (Макаллистер, 60) Марч, Мвепу — Троссард.

Предупреждения: Минамино, Робертсон — Лэмпти, Даффи.

Магия Оле-Гуннара. Увольнение Нуну. Назначение Конте

Если меня попросят назвать точное количество раз, когда Оле-Гуннар Солскьяер был близок к увольнению с поста главного тренера Манчестер Юнайтед, то я просто не смогу этого сделать. Норвежскому специалисту после каждого кризисного периода кричат в спину "OUT!", а он каждый раз в последний момент одерживает важнейшую победу и остается у руля команды. Не магия ли это?

В Сети поединок Тоттенхэма против Манчестер Юнайтед болельщики в шуточной форме прозвали "El Sackicko" и, как видим в итоге, они оказались полностью правы. Нуну Эшпириту Санту уволен с поста главного тренера "шпор", а на его место место назначен скандальный, но при этом мирового класса специалист в лице Антонио Конте. Оле-Гуннар, в свою очередь, пока спасается благодаря впечатляющей игре двух "старичков" — Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани. Пока спасается...

Заслуживал ли ужаснейший перформанс и три безответно пропущенных мяча от кризисных "красных дьяволов" увольнения? Думаю, да, но винить в чем-то самого Нуну очень трудно. Тут все вопросы к менеджменту и руководству Тоттенхэма, которые еще летом не знали наверняка, кого хотят видеть на посту главного тренера первой команды после отказа Антонио Конте, Теперь этого же Конте удается каким-то образом заманить в Северный Лондон одними лишь обещаниями и крупным чеком...

Вдобавок к этому, как показывает практика, удерживать Харри Кейна в команде в летнее трансферное окно оказалось крайне гиблой идеей. Кто-то вообще видел англичанина на поле начиная со старта сезона АПЛ? Ну, парочку раз замечался, но разве этого ждет Дэниел Леви от лучшего бомбардира и ассистента прошлой кампании Премьер-лиги? Вряд ли... Также вряд ли Тоттенхэм выручит те же средства от продажи Кейна предстоящей зимой, которые щедро давал Сити еще несколько месяцев назад. В целом, вопросы касательно "долгосрочности" проекта Тоттенхэма огромные и очень жаль, что козлом отпущения в этой всей неразберихе оказался Нуну Эшпириту Санту. Да еще и уволил его, грубо говоря, "Убийца с лицом младенца".

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Роналду, 39, Кавани, 64, Рашфорд, 87

Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис — Хойбьерг, Скипп (Ндомбеле, 65) — Моура (Бергвейн, 53), Ло Чельсо (Алли, 72), Сон — Кейн.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Варан, Магуайр — Ван-Биссака, Мактоминей, Фред, Шоу — Фернандеш (Матич, 76) — Кавани (Лингард, 82), Роналду (Рашфорд, 71).

Предупреждения: Дэвис — Шоу, Фред.

Вторая победа Саутгемптона в сезоне. Подопечные Ральф Хазенхюттля постепенно выходят из когорты команд, которые считаются главными претендентами на понижение в классе. В минувшем туре "святые" минимально обыграли одного из конкурентов в борьбе за выживание, Уотфорд, а автором единственного мяча в этом противостоянии стал Че Адамс.

Бернли — Саутгемптон 0:1

Гол: Адамс, 20

Челси воспользовался осечками конкурентов и единолично возглавил таблицу АПЛ. Сколько бы миллионов лондонский клуб не тратил на подписание дорогостоящих центрфорвардов в лице Тимо Вернера и Ромелу Лукаку, но забивают в стане "пенсионеров" латерали, то бишь крайние защитники. В прошлых матчах забивал Бен Чилвелл, а уже против Ньюкасла дубль оформил Рис Джеймс. Итогом стала разгромная победа над Ньюкаслом и, учитывая ничью Ливерпуля с Брайтоном, единоличное лидерство в турнирной таблице АПЛ. "Сороки", в свою очередь, по-прежнему в поисках нового главного тренера, и, по информации The Athletic, экс-наставник Арсенала Унаи Эмери возглавляет шорт-лист нового руководства.

Ньюкасл — Челси 0:3

Голы: Джеймс, 65, 77, Жоржиньо, 79 (пен.)

Настолько ли это сенсация? Бернли уверенно одолел Брентфорд. Многих любителей английского футбола в минувшем туре удивило поражение подопечных Томаса Франка, которые наилучшим образом проявили себя после повышения в классе, но стоит лишь взглянуть на лазарет Брентфорда — все становится более очевидно. Дело в том, что у "пчел" не в лучших кондициях находился один из основных форвардов Брайан Мбемо, тогда как ключевой голкипер Давид Рая и вовсе выбыл примерно на пять месяцев. Поражение от Бернли можно смело назвать первыми проблемами для коллектива Томаса Франка, и очень интересно, как и насколько успешно тренерский штаб датского специалиста сможет с этим справиться.

Бернли — Брентфорд 1:3

Голы: Вуд, 4, Лоутон, 32, Корне, 36

Кристал Пэлас сенсационно одолел Манчестер Сити. Подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили уже в дебюте матча после точного удара Уилфрида Заа. К концу тайма дела "горожан" стали еще хуже — Эмерик Ляпорт оставил команду в меньшинстве. Уже в меньшинстве игрокам Сити отыграться так и не удалось, а под самый занавес Конор Галлахер, которого смело можно назвать лучшим игроком того матча, увеличил преимущество Кристал Пэлас до двух мячей. Весьма неплохой получился месяц для коллектива Патрика Виейра, не так ли? Да и в целом игра "орлов" при французском специалисте выглядит весьма неплохо.

Манчестер Сити — Кристал Пэлас 0:2

Голы: Заа, 6, Галлахер, 88

Удаление: Лапорт, 45+2

Лидс нанес очередное поражение Норвичу. Коллектив Марсело Бьелсы в случае неудачи в минувшем туре рисковал оказаться в зоне вылета, однако главный аутсайдер в лице "канареек" оказался "павлинам" более чем по зубам. Лучшим игроком на поле был Рафинья, с возвращением которого после травмы атака Лидса преобразилась и вновь является угрозой для соперников. К слову, забавный эпизод произошел во втором тайме, когда тот же Рафинья с ног Бьелсу. Забитый мяч бразильца в ворота Норвича послужил в качестве извинения перед аргентинским специалистом.

Норвич — Лидс 1:2

Голы: Омобамиделе, 58 — Рафинья, 56, Родриго Морено, 61

Вест Хэм разгромил игравшую в меньшинстве Астон Виллу. Коллектив Дэвида Мойеса традиционно играл вторым номером, однако это не мешало им создавать у ворот соперника больше моментов в первой половине встречи, чем коллектив Дина Смита, что дало свои плоды. Во второй половине встречи бирмингемцы всячески пытались переломить ход встречи, но окончательно все вопросы касательно победителя встречи сняло удаление защитника "львов" Эзри Консы. Итоговый счет — 1:4 в пользу Вест Хэма, который благодаря этой победе сохранил четвертую позицию.

Астон Вилла — Вест Хэм 1:4

Голы: Уоткинс, 34 — Джонсон, 7, Райс, 38, Форнальс, 80, Боуэн, 84

Вулверхэмптон одолел Эвертон. После ухода Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера Вулверхэмптона и назначения на эту должность Бруну Лаже "волков" неплохо так лихорадило. Перед стартом октября команда находилась вблизи зоны вылета, а именно на 14-м месте, однако последние успешные результаты позволили Вулверхэмптону закончить месяц на седьмом месте, которое с созданием Лиги конференций принято считать еврокубковым в Англии. Для Эвертона, в свою очередь, поражение от "волков" стало третьим подряд, а у Рафаэля Бенитеса продолжается головная боль из-за кадровых проблем.

Вулверхэмптон — Эвертон 2:1

Голы: Килман, 28, Хименес, 32 — Ивоби, 66

Схема: 3-4-3

Команда тура: Аарон Рамсдейл (Арсенал) — Макс Килман (Вулверхэмптон), Габриэль Магальяйнс (Арсенал), Бен Джонсон (Вест Хэм) — Рис Джеймс (Челси), Конор Галлахер (Кристал Пэлас), Деклан Райс (Вест Хэм), Максвелл Корне (Бернли) — Рауль Хименес (Вулверхэмптон), Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Эмиль Смит-Роу (Арсенал).

Лучший тренер тура: Оле Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед)

Манчестер Юнайтед сыграл против Тоттенхэма схемой с тремя центральными защитниками?

Примерно так проходит тренировочный процесс в Манчестер Юнайтед:

Liverpool manager — Klopp

Chelsea manager — Tuchel

City manager — Guardiola

Spurs manager — Conte



Meanwhile training sessions at Ole's Man Utd:pic.twitter.com/XNFUGqiRVl — Troll Football (@TrollFootball) November 2, 2021

Антонио Конте на первой тренировке в Тоттенхэме:

Криштиану спас работу для Оле:

Роналду в Манчестер Юнайтед:

Антонио Конте (сейчас) VS Антонио Конте (спустя две недели работы в Тоттенхэме):

Мо Салах в матче против Брайтона:

У каждого в жизнь существует своя определенная вещь, которая приносит боль:

Никита Евтушенко, Football.ua