Англия

"Красные дьяволы" не заинтересованы в услугах бельгийца.

Манчестер Юнайтед не планирует подписывать полузащитника мадридского Реала Эдена Азара.

Реал не рассчитывает на Азара и хотел бы продать его уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает El Nacional, "сливочные" предложили МЮ приобрести бельгийского вингера в январе, но "красные дьяволы" ответили отказом.

Действующий контракт Азара с Реалом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 10 поединков в футболке "бланкос", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что подписать Азара предложили Челси и Ньюкаслу.