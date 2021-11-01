Бельгийский вингер намерен и дальше выступать за "сливочных".
Эден Азар, getty images
01 ноября 2021, 16:58
Несмотря на слухи о возможном уходе из-за плохой формы в этом сезоне, Эден Азар не желает покидать Реал Мадрид в зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание Marca, бельгийский вингер готов проявить терпение, чтобы завоевать место в основном составе "сливочных".
Источник также утверждает, что несмотря на малое количество игрового времени, у Азара неплохие отношения с тренером Карло Анчелотти.
В нынешнем сезоне Эден Азар провел 10 поединков на клубном уровне, в которых отметился результативной передачей.
Напомним, что бельгийского футболиста предложили подписать Челси и Ньюкаслу.