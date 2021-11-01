Испания

Бельгийский вингер намерен и дальше выступать за "сливочных".

Несмотря на слухи о возможном уходе из-за плохой формы в этом сезоне, Эден Азар не желает покидать Реал Мадрид в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Marca, бельгийский вингер готов проявить терпение, чтобы завоевать место в основном составе "сливочных".

Источник также утверждает, что несмотря на малое количество игрового времени, у Азара неплохие отношения с тренером Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне Эден Азар провел 10 поединков на клубном уровне, в которых отметился результативной передачей.

Напомним, что бельгийского футболиста предложили подписать Челси и Ньюкаслу.