Англия

Football.ua подводит итоги голосования, с помощью которого мы определяли лучшего футболиста чемпионата Англии-2021/22 по итогам минувшего месяца.

Октябрь 2021 года подошел к своему завершению, поэтому самое время подвести итоги в рамках английской Премьер-лиги. В прошлом месяце мы лицезрели четыре тура чемпионата Англии, по итогам которых выбрали шесть футболистов, которые, по нашему мнению, проявили себя лучше своих коллег.

Среди кандидатов на звание лучшего игрока октября в АПЛ претендовали вратарь Эдуар Менди (Челси), нападающий Мохамед Салах (Ливерпуль), форвард Хван Хи Чан (Вулверхэмптон), крайний защитник Бен Чилвелл (Челси), атакующий полузащитник Фил Фоден (Манчестер Сити) и вингер Джаррод Боуэн (Вест Хэм). О достижениях каждого из них в прошлом месяце мы писали ранее.

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По нашему мнению, в октябре составить серьезную конкуренцию Мохамеду Салаху не смог абсолютно никто. Статистика говорит сама за себя: египтянин в каждом из матчей отмечался результативными действиями, наколотив за месяц пять голов и отдав четыре ассиста. Совсем нестранно, что сейчас Мо возглавляет гонку бомбардиров АПЛ (10 голов), а в списке лучших ассистентов турнира уступает только Полю Погба из МЮ всего на одну результативную передачу (6 ассистов).

Количество матчей АПЛ в октябре: 4

Голы: 5

Ассисты: 4

Все матчи Ливерпуля в октябре:

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Пользователи нашего сайта оказались солидарны с мнением редакции. По итогам опроса, большинство из болельщиков также отдали свои голоса Мохамеду Салаху из Ливерпуля. Египтянин опередил своих конкурентов с подавляющим преимуществом.

Никита Евтушенко, Football.ua