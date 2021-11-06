Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал последние выступления лидера соперников в дерби.

Украшением 11-го тура английской Премьер-лиги станет дерби Манчестера, в котором Юнайтед выступят в качестве домашней стороны на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити. Накануне

Накануне принципиального противостояния главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола оценил текущие выступления лидера атак "Красных дьяволов" Криштиану Роналду в контексте предстоящего поединка.

"Криштиану будет забивать голы всю свою жизнь. Даже когда ему будет 75 лет, возможно, он на пенсии, будет проводить собственную барбекю-вечеринку, и при этом играть в футбол и забивать голы.

Такие парни, как Лео Месси, как Роналду… Последние десятилетия в мировом футболе они только то и делают, что забивают голы, помогая своим командам побеждать.

Очень хорошо для АПЛ, что Роналду вернулся. Юнайтед — часть Криштиану, Криштиану — часть Юнайтед. Они прекрасно гармонируют между собой. Этот дуэт был хорош в прошлом. Он хорош сейчас. Возможно, он будет хорош и в будущем. Посмотрим, как там получится в итоге.

Оле-Гуннар Солскьяер говорил, что не мог представить Роналду в футболке Сити. Не могу это никак прокомментировать. Нужно спросить у него сейчас, счастлив ли он от того, что его клуб сумел заполучить такого игрока? Это и есть самое главное в этой ситуации", — подытожил испанский специалист.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится 6 ноября, начало в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.