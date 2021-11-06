Англия

Уругвайский форвард снова оказался в лазарете.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани не сможет помочь своей команды в ближайшем поединке 11 тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити. Об этом сообщает журналист Родриго Романо в своем твиттере.

По информации источника, 34-летний уругваец получил очередное повреждение. У него травма ахиллового сухожилия, которое он повредил в матче против Тоттенхэма.

По этой же причине Кавани не был вызван в расположение сборной Уругвая на предстоящие матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится сегодня, 6 ноября, в 14:30 по киевскому времени.