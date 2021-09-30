Испания

Уругвайский нападающий может перебраться в Ла Лигу.

Реал рассматривает варианты усиления атакующей линии опытным футболистом.

Как сообщает издание El Naсional, "королевский клуб" нацелился на форварда Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани.

Уругвайский нападающий пока что не получает должного игрового времени в стане "красных дьяволов" из-за своей не самой лучшей формы и появления Криштиану Роналду.

34-летний Кавани сыграл 123 матча (53 гола) за национальную сборную Уругвая и выступал за Данубио (30 матчей во всех турнирах, 12 голов), Палермо (117, 37), Наполи (138, 104), ПСЖ (301, 200) и Манчестер Юнайтед (40, 17).

Напомним, что ранее Кавани повторил рекорд Солскьяера и Чичарито по голам после выхода на замену за сезон АПЛ в Манчестер Юнайтед