Англия

Возвращение Криштиану Роналду лишит Эдинсона Кавани не только номера.

Как только окончательно стало известно, что Криштиану Роналду вернется в Манчестер Юнайтед, клуб предложил Эдинсона Кавани Барселоне — утверждает RMC Sport со ссылкой на испанские источники.

Манчестер Юнайтед уже подал заявку в АПЛ на смену номеров в своей команде, желая, чтобы №7 вернулся к португальцу. При этом Кавани, кроме "семерки", лишится и значительной доли игровой практики.

Держать на "лавке" дорогого и классного нападающего не выгодно ни клубу, ни футболисту, в то время как Барселона явно сейчас нуждается в игроке атаки.

Ответа из Каталонии на предложение манкунианцкв пока не пришло.

34-летний Кавани сыграл 123 матча (53 гола) за национальную сборную Уругвая и выступал за Данубио (30 матчей во всех турнирах, 12 голов), Палермо (117, 37), Наполи (138, 104), ПСЖ (301, 200) и Манчестер Юнайтед (40, 17).

Ранее сообщалось, что Кавани не покинет МЮ, но тогда еще трансфер Роналду был под вопросом.